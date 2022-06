Cliente cospe e espanca baterista em bar no Centro de Manaus

Manaus/AM - O baterista de uma banda em Manaus foi brutalmente agredido por um cliente de um bar localizado no Centro de Manaus. O caso aconteceu no último do domingo (12).

A vítima relatou que já estava há um mês trabalhando no bar, cobrindo licença do baterista oficial da banda, quando o cliente se aproximou dele e pediu para tocar a bateria, mas ao ter seu pedido negado, o agressor cuspiu na vítima, que reclamou do ocorrido.

Funcionários do local colocaram cliente para fora do bar, onde o baterista acabou sendo espancado.

O caso foi registrado no 6ºDistrito Integrado de Policia.