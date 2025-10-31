   Compartilhe este texto
Homem agredido na Zona Leste de Manaus morre após dias internado

Por Portal Do Holanda

31/10/2025
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Mateus Coelho Brandão, 31, o homem agredido no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, morreu na quarta-feira (30), após 13 dias de internação. A vítima estava no Hospital João Lúcio.

O homem foi brutalmente espancado no dia 18 de outubro, durante uma briga. De acordo com a polícia, o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas quando teve um desentendimento com os suspeitos que o agrediram. 

A vítima foi espancada e atingida com golpes de madeira na cabeça. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o homem sofreu traumatismo crânio encefálico. Até o momento, não há confirmação de prisão de suspeitos no homicídio. 

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

