Guarda encontra novas partes de corpo em igarapé de Manaus e diz que mão foi comida por jacaré

Manaus/AM - Novas partes de um corpo humano, que foi encontrado ontem (6) no Igarapé do Parque dos Bilhares, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus, foram localizadas nesta quinta-feira (7).

Guardas municipais que faziam ronda no local se depararam com os membros e acionaram a polícia. Trata-se de uma coxa e uma mão que estavam às margens do igarapé do parque municipal.

Entretanto, de acordo com o guarda municipal que não quis ser identificado, durante a espera do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) a mão acabou sendo comida por um jacaré, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu apenas a coxa.

Na última quarta-feira (6) trabalhadores da prefeitura que realizam a limpeza do igarapé encontraram parte de uma perna em uma caixa de isopor e uma mão. Os membros irão passar por exames de necropsia no IML para confirmar se os outros pedaços são do mesmo corpo.