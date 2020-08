Grupo assalta ônibus 448 e amedronta passageiros em Manaus

Manaus/AM - Um ônibus da linha 448 do transporte coletivo foi assaltado nesta quarta-feira (12), por aproximadamente 6 criminosos, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Bastante violentos, o grupo anunciou o assalto na avenida Max Teixeira. Um deles teria apontado uma arma para a cabeça do motorista do coletivo enquanto os outros roubavam os pertences dos passageiros e toda a renda do ônibus.

Segundo informações, a ação criminosa durou poucos minutos. Os criminosos desceram ainda na avenida Max Teixeira e fugiram a pé sem serem identificados.

O motorista registrou Boletim de Ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso deve ser investigado.