Ex-militar foi morto por pai de militar parceiro em agiotagem em Manaus

"Vídeos mostram que a vítima mal chega no posto de combustíveis, e já é baleada três vezes por um homem que já estava no local. Carlos contou que decidiu matar Diego por conta própria, após saber da dívida que angustiava o filho. Quando soube que Diego e Paulo se encontrariam no posto, Carlos foi até o encontro para matar a vítima" contou a delegada Débora Barreiros, adjunta da DEHS.

Paulo contou ao seu pai, Carlos, que teria que pagar parte da dívida, e que se encontrariam com Diego para repassar o dinheiro. Então Carlos foi encontrar Diego no posto de combustíveis para matá-lo, sem que Paulo soubesse.

Paulo foi preso pela Polícia do Exército dentro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) nesta quarta-feira (23), e conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Já Carlos foi preso após o filho confirmar que ele seria o atirador.

Manaus/AM - O militar Paulo Vitor Trindade de Lima, de 21 anos, contou à Polícia Civil que seu pai Carlos Guedes Júnior Lima, de 58 anos, foi quem matou a tiros o ex-militar Diego Júnior de Souza Serra, de 30 anos, em um posto de combustíveis na rotatória do bairro Coroado, na zona leste, no dia 6 de dezembro de 2021.

