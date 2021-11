Enrolado em lençol, corpo de homem é encontrado em ramal de Manaus

Manaus/AM - Um corpo do sexo masculino foi achado na manhã desta sexta-feira (26) no ramal, Boa Esperança, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, com as mãos amarradas e enrolado em um lençol.

A vítima estava apenas com uma bermuda jeans, azul escuro, e uma manta enrolada na cabeça e cobrindo o corpo.

Conforme informações da perícia criminal, a vítima foi enforcada e depois recebeu um tiro na cabeça.

O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) no aguardo de familiares para fazer o reconhecimento. O cadáver estava tem uma tatuagem no braço esquerdo escrito "pai e mãe".