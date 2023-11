Desavença entre irmãos motivou assassinato de ex-cunhado em Manaus

Manaus/AM – Djord Lucas Morais de Araújo foi preso suspeito de matar a tiros o ex-cunhado Aderlan Matos da Silva, 26. Segundo o delegado Danniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu após a irmã da vítima se queixar de Aderlan para o ex-marido.

O crime ocorreu no dia 13 de agosto deste ano, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte, mas o suspeito foi preso nesta sexta-feira (17).

“Esse homicídio aconteceu por motivos fúteis. Ele é resultado de uma desavença que teria havia entre a irmã e a vítima. A irmã foi se queixar com o ex-companheiro que resolveu ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. O Aderlan foi executado com extrema covardia, pois estava no seu lar após o almoço quando sua casa foi invadida pelo autor junto com outra pessoa e efetuou os disparos a queima roupa”, explicou o delegado Danniel.

Djord deve responder por homicídio e ficará à disposição da justiça.