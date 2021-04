Corpo de mulher é encontrado com sinais de estupro no interior do Amazonas

Conforme informações preliminares, uma moradores encontrou o corpo da vítima à beira de um igarapé. O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionado e relatou que a vítima estava nua, com a perna direita quebrada e com sinais de abuso sexual. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Manaus/AM - O corpo de uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi encontrado neste domingo (11) em uma área de mata, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

