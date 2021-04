Com tornozeleira eletrônica, 'Peixe' é morto com 7 tiros em Manaus

De acordo com informações da Polícia Militar, 'Peixe' estava em uma lanchonete quando foi atingido com, pelo menos, 7 tiros, no peito e no abdômen. Os criminosos teriam chegado a pé e fugiram após o crime sem serem identificados. A vítima foi socorrida para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

