Com arma falsa na mão, homem é achado morto em rua do Águas Claras

A polícia foi chamada e ao chegar encontrou o homem já sem vida. Ele estava com uma mochila nas costas, usava um capacete e caiu com uma arma em punho, mas a mesma era falsa.

O corpo foi achado por volta das 6h, após moradores acordarem com o som dos tiros no local, Ao saírem de casa, avistaram o desconhecido caído em uma poça de sangue, com uma arma na mão.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi achado morto na manhã de hoje (31), na rua B4, no Conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, zona norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.