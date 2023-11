Caso Grande Vitória: Justiça inicia julgamento de PMs suspeitos de matar jovens em Manaus

Manaus/AM - Inicia nesta segunda-feira (6), o julgamento de oito policiais militares suspeitos de assassinarem jovens Rita de Cássia Castro da Silva, Alex Júlio Roque de Melo e Weverton Marinho Gonçalves, em outubro de 2016, no bairro Grande Vitória, zona leste.

A sessão acontece no Fórum Henoch Reis, localizado no bairro Aleixo, na zona sul, a partir das 9h. O julgamento deveria ter ocorrido no último dia 25 de setembro, mas foi adiado depois que o promotor Walber Nascimento, que acompanhava o caso, foi afastado por xingar uma advogada.

Com isso, outro promotor precisou ser designado para substituí-lo.

O caso

Weverton, Cássia e Alex desapareceram no dia 30 de outubro de 2016, após terem sido abordados por uma viatura enquanto voltavam de uma festa no bairro Grande Vitória.

Na ocasião, os três estavam em uma motocicleta e receberam a ordem de descer do veículo. Eles foram revistados e retidos por um tempo no local, até a chegada de uma segunda viatura.

Em seguida, foram colocados no veículo e nunca mais foram vistos. As famílias só descobriram sobre a abordagem policial porque durante as buscas pelas vítimas, conseguiram imagens de câmeras de segurança.

No decorrer da investigação, a polícia apontou que os jovens foram mortos e o Ministério Público apresentou dois laudos que à Justiça que corroboraram a tese. Um deles é de material genético de Alex achado um saco plástico e em uma sandália em um campo de futebol.

O outro é de um estojo de munição que teria saído da arma de um dos acusados, o aspirante Luiz Ramos, e que foi achado no mesmo lugar onde estava o saco plástico.

Após a denúncia e a grande repercussão do caso, oito PMs foram presos, mas um ano depois, passaram a responder pelo caso em liberdade.