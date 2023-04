Briga entre vizinhos por barulho termina em chacina com 5 mortos

A maioria das vítimas foram atingidas com vários disparos na cabeça. O menino de oito anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital logo depois.

Mais tarde, a família voltou a pedir que ele encerrasse o treino, mas indignado, o assassino decidiu invadir a casa e atirou em todas as pessoas que encontrou no imóvel.

As vítimas chegaram a tentar conversar com o homem, mas ele afirmou que no seu jardim “fazia o que queria”, e ignorou o pedido dos vizinhos.

