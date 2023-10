Aluno da Ufam é morto a tiro durante ação policial em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que respondeu, na noite de sexta-feira (06), a uma denúncia de que homens armados estavam entrando em residências e ameaçando moradores na comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Testemunhas relataram que o estudante estava com amigos na rua quando viram passar um carro em alta velocidade e uma viatura logo atrás. Os policiais teriam atirado contra eles e um dos disparos atingiu as costas do estudante.

Manaus/AM - Marco Aurélio Winholt Castro, de 20 anos, morreu após ser baleado, nesta sexta-feira (06), durante ação policial na comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele cursava o 5º período de Relações Públicas na Universidade de Federal do Amazonas (Ufam).

