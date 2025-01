Adolescente de 14 anos é apreendida suspeita de assaltar loja de conveniência em Flores

Manaus/AM - Uma adolescente de 14 anos foi apreendida, nesta terça-feira (21), no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Ela é suspeita por envolvimento em roubo a uma loja de conveniência, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Além dela, os policiais prenderam o pai e o tio da adolescente, por fornecerem itens usados para apoiar a ação criminosa.

De acordo com o capitão PM Jatahy, por volta das 15h, os policiais militares receberam denúncia de que um grupo de homens, que havia cometido roubo a uma loja de conveniência, localizada no bairro Flores, zona centro-sul, estaria dentro de um veículo, placas JXH 6585, em um bairro na zona leste.

“Com base nessas informações, nós conseguimos chegar no proprietário do veículo. No local, fizemos contato com as pessoas que moravam ali na casa do proprietário, e foi visto uma adolescente de 14 anos. O carro estaria cedido para ela no momento do crime, e ela confessou que estava dirigindo o veículo para dois indivíduos, que teriam cometido o assalto”, relatou o capitão.

Segundo o capitão, durante as buscas no imóvel, a equipe policial encontrou uma maleta de arma de fogo, que pertencia ao tio da adolescente.

“No local também foi encontrado uma maleta de uma arma 9mm, provavelmente a arma que tinha sido emprestada para que eles pudessem cometer o crime. Então o pai da adolescente, um senhor de 48 anos, a adolescente de 14 anos que participou dirigindo, e o tio, que provavelmente também emprestou o armamento, todos foram conduzidos até o 1º Distrito Integrado de Polícia prestar o esclarecimento”, finalizou o capitão.

Foram apreendidos, durante a ação, um veículo, cinco aparelhos celulares, uma balaclava e um simulacro de arma de fogo. Os dois homens foram conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.