Pétala Barreiros manda direta para Lívia Andrade e diz que Marcos Araújo ainda procura por ela

Além de dizer que a família da influencer comete crimes em nome de Deus, a apresentadora levantou dúvidas quanto à paternidade do empresário com o segundo filho do ex-casal. Em outubro o teste de DNA confirmou que Marcos era mesmo pai da criança.

A rivalidade entre as duas iniciou em 2020 quando Lívia começou a namorar o empresário Marcos Araújo, ex-marido de Pétala, com quem a influenciadora tem dois filhos.

"Meu pix não é meu cpf, é o número do meu celular! Pede pro senhor, ele sabe de cor, até hj vive tentando contato", disparou ela no Twitter.

