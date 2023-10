Portal do Holanda: Educação em pauta?

Pelo menos quatro matérias sobre educação foram publicadas no Portal do Holanda, neste sábado 21. A começar pela divulgação das provas do SIS (Sistema de Ingresso Seriado) da UEA (Universidade do Estado do Amazonas), realizadas neste domingo 22. Candidatos disputarão 2.257 vagas: 770 em Manaus e 1.487 em municípios do interior. Previsão do resultado: 7 de dezembro. Outra, também da UEA, trata de um projeto dos alunos da Escola Superior de Tecnologia: um barco tipo Catamarã, movido a energia solar e apresentado no stand da instituição, durante a Feira de Qualidade, no Studio 5. Projeto da Equipe Leviatã, criada em março de 2015, “com o objetivo de desenvolver uma embarcação modelo catamarã movida, exclusivamente, à energia solar, aplicando conhecimentos em formas de energia limpa”.

“A Equipe Leviatã foi destaque no Desafio Solar Brasil 2023, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, levando as ideias de usar uma energia limpa Amazonas afora”, diz um trecho da notícia, que também mostra personagens. Antônio Ferreira Fernandes, 20 anos, estudante de engenharia mecânica, disse que esse programa de extensão da UEA reúne engenharia elétrica, naval, controle e automação. “Nosso objetivo com o barco é popularizar nossos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Trabalhamos com sistemas mecânicos, navais e elétricos”, explicou. Também revelou futuras pretensões para o uso do Catamarã e como o “invento” funciona hoje.

“Queremos implementar isso futuramente de uma forma que seja acessível ao público, pois, como há regiões de difícil acesso no Amazonas, o custo com o combustível é um dos principais fatores. O nosso Catamarã é carregado pela manhã e dependendo do banco de baterias, pode prolongar de 6 a 8 horas navegando sem se preocupar com o carregamento”, informou Antônio. Outro participante do projeto é Marcus Alan Barros, de 21 anos. Ele contou que se trata de um grupo de 20 alunos, mais professores, coordenadores e subcoordenadores. “Eu consegui aprender muita coisa na Equipe, desde gestão de pessoas até com relação a questão estrutural do barco, fazer planejamento, construir e outros pontos”, afirmouMarcus Alan.

Participação de estudantes amazonenses em torneio de habilidades técnicas, a ser realizado em Vitória (ES) entre os dias 24 e 27 de outubro, também teve divulgação no portal. Dois estudantes representarão o estado na 4ª Edição de Competições Senac de Educação Profissional, com a sigla CSEP. O torneio é realizado a cada dois anos. De acordo com a matéria, “o objetivo é reunir os talentos de cada um dos Departamentos Regionais do Senac pelo Brasil para que demonstrem as habilidades técnicas aprendidas ao longo da jornada acadêmica para cada um dos maiores torneios de conhecimento em atividades comerciais, o WorldSkills 2024, que ocorrerá em Lyon, na França”.

O Amazonas terá participação em duas das sete modalidades. Gabriela Picanço, 18 anos, concorrerá nas provas sobre a profissão de cabeleleira. Enquanto Juan Pablo, 16, competirá na categoria florista. Gabriela conta que, já aos 12 anos, ajudava a mãe no salão. Agora treina muito para a competição e está “contando os dias” para a sua primeira viagem de avião. E Juan Pablo também explica como se prepara para o torneio. “Escolhi ser florista porque me interessei pela profissão e amo o lado criativo. Não há limites e acho isso ótimo. Treino pela manhã e estudo sobre as flores à noite”.

A quarta matéria do portal trata da distribuição de cestas básicas a municípios afetados pela seca dos rios no Amazonas, até agora a maior já registrada no estado, resultando em enorme prejuízo à população. Os kits, do programa Merenda em Casa, são entregues diretamente na casa de alunos em áreas rurais do interior e também da capital. Uma tarefa coordenada pela Secretaria do Educação estadual, conforme a publicação. “Até a manhã deste sábado, 3.042 kits já haviam sido entregues em 25 municípios impactados. Ao todo, 6,7 mil alunos no interior estão sofrendo com os impactos da estiagem”, lê-se no texto (a vazante ainda não deu sinal de parar).

Ao comentar as citadas publicações no portal, a coluna tem a intenção de elogiar a redação. Educação é uma das pautas mais de uma vez sugeridas pela coluna, mas sem retorno. Por isso, tudo o que foi divulgado hoje, objeto desse comentário, merece elogios pelas interessantes informações, mas ainda é apenas uma espécie de pré-pauta, um caminho, um início para boas reportagens. Para ficar apenas na UEA: criada em 12 de janeiro de 2001, no governo Amazonino Mendes (já falecido), é a única universidade pública estadual. Até então, existia apenas a centenária Ufam (Universidade Federal do Amazonas), no início chamada Escola Universitária Livre de Manáos e depois UA (Universidade do Amazonas).

Depois do resultado das provas de hoje, mais de dois mil candidatos se tornarão futuros universitários. A coluna buscou dados sobre o atual número de universitários. No site amazonas.am.gov.br, numa publicação de 9 de agosto de 2022, consta a seguinte informação: “A UEA possui mais de 20 mil estudantes regularmente matriculados na graduação e, também, na pós-graduação. É a maior universidade multicampi do País, ou seja, é a instituição de ensino superior brasileira com o maior número de unidades que integram sua composição”. E no Relatório Anual de Gestão, de 2003 (www.uea.edu.br), está escrito: “A UEA, com seus treze campi distribuídos em diferentes cidades do interior tem uma dimensão que abrange todo o estado do Amazonas”

O que mais seria possível dizer sobre a UEA? Muito, certamente. Mas não apenas sobre a UEA. Ufam, faculdades particulares, escolas nos diversos níveis – esse outro mundo não pode ser ignorado.

Ou pode?