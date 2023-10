Destaque Amazonas afora, alunos da UEA apresentam barco movido à energia solar

Manaus/AM – Alunos da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas (EST/UEA) apresentaram um barco tipo Catamarã movido à energia solar em seu stand na Feira da Qualidade, no Studio 5.

A Equipe Leviatã foi destaque no Desafio Solar Brasil 2023, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, levando as ideias de usar uma energia limpa Amazonas afora.

O estudante de engenharia mecânica, Antônio Ferreira Fernandes, de 20 anos, disse que o programa de extensão reúne outras engenharias como a elétrica, a naval, controle e automação da Universidade.

“Nosso objetivo com o barco é popularizar o conhecimento de energia solar e aprimorar nossos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Trabalhamos com sistemas mecânicos, navais e elétricos”, disse.

Fundada em março de 2015, a Equipe Leviatã tem o objetivo de desenvolver uma embarcação modelo Catamarã movida, exclusivamente, à energia solar, aplicando conhecimentos em formas de energia limpa.

“Queremos implementar isso futuramente de uma forma que seja acessível ao público, pois, como há regiões de difícil acesso no Amazonas, o custo com combustível é um dos principais fatores. O nosso Catamarã é carregado pela manhã e dependendo do banco de baterias, pode prolongar de 6 a 8 horas navegando sem se preocupar com carregamento”, disse Antônio.

O estudante Marcus Alan Barros, de 21 anos, também reforçou a fala do amigo sobre participar do projeto.

“Eu consegui aprender muita coisa na Equipe, desde gestão de pessoas até com relação à questão estrutural do barco, fazer planejamento, construir e outros pontos. Somos cerca de 20 alunos, mais professores coordenadores e subcoordenadores”, contou.

Além dos demais visitantes, a equipe teve a oportunidade de apresentar o projeto ao superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.