Sem ir à escola por causa da seca, mais de 3 mil alunos recebem cestas básicas no Amazonas

Até a manhã deste sábado (21), 3.042 kits já haviam sido entregues em 25 municípios impactados. Ao todo, mais de 6,7 mil alunos no interior estão sofrendo com os impactos da estiagem.

A entrega das cestas do “Merenda em Casa” está sendo realizada por meio de uma força tarefa coordenada pela Secretaria de Educação e nos últimos dias, a ação foi intensificada nos municípios como Anamã, Nova Olinda do Norte, Japurá, Juruá e Tefé.

Manaus/AM – Mais de três mil cestas básicas foram entregues pelo programa “Merenda em Casa” nos municípios do Amazonas afetados pela seca histórica dos rios. Os kits estão sendo entregues diretamente nas casas dos alunos em áreas rurais tanto no interior como na capital.

