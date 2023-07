Nada é tão ruim que não possa piorar?

A notícia sob o título “Lancha com integrantes da banda Forró Ideal afunda no Amazonas”, publicada no Portal do Holanda no dia 8 deste mês, rendeu críticas e até expressões de deboche. Não sem motivo. Leitores perceberam falhas no relato do naufrágio ocorrido no dia anterior e não perdoaram. De fato, na matéria sequer é citado o número de integrantes da banda, muito menos o nome de algum deles. Nenhuma palavra sobre os demais passageiros e a tripulação. Ou, se fosse o caso, a explicação de que a lancha havia sido fretada pelos integrantes da banda.

O leitor também fica sem saber de onde veio a informação sobre o naufrágio, a possível causa e até mesmo a distância entre a capital Manaus e os quatro municípios citados.* “A embarcação saiu de Manacapuru com destino a Caapiranga, onde a banda faria um show, e afundou ao chegar ao porto da cidade. Os integrantes conseguiram sair da lancha a tempo e apenas os equipamentos ficaram molhados. A banda tem shows agendados para este final de semana em Beruri e Manaquiri”, lê-se no texto. A seguir, algumas das reclamações de leitores (na íntegra).

“Só tinha equipamentos, não tinha pessoas”.

“Esse portal do Holanda deve ter muito processo na costa deles, pensa em uma página mentirosa! Não sabe dá uma informação certa. Tá repreendido toda palavra contra as pessoas que passam por aqui nessas páginas sem um pingo de noção”.

“ESTAGIÁRIO QUE TÁ FAZENDO ESSA MATÉRIA? Avisa pelo menos se os integrantes da banda estão bem pow... antes de matar a mãe dos caras do coração. Aff”.

“Em pleno 2023 e ainda vejo matérias absurdas e mal contextualizadas pra garantir engajamento”.

“Só tinha equipamentos? A lancha era guiada por um computador?”

“Notícia pela metade, sensacionalista”.

“Esse portal não sabe nem se expressar, vai acabar matando uma mãe do coração”.

“Gente, só tinha equipamento, que notícia mal feita”.

“Portal sensacionalista quer passar informações meia boca a qualquer custo”.

Por outro lado, é forçoso reconhecer: não dá para jogar todas as pedras apenas no Portal do Holanda. Sobre o mesmo assunto, um outro site publicou o seguinte: “No naufrágio, os equipamentos ficaram molhados. Os materiais passaram por secagem e a banda seguiu com a agenda de shows no interior”. Bom, voltemos ao Portal do Holanda.

Em nova publicação sobre o caso, no último dia 10 de julho (“Naufrágio de lancha com integrante da banda Forró Ideal no Amazonas será investigado”), o portal informa sobre as providências a ser tomadas. Com base em uma nota da Marinha (o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo). Porém, de novo, nenhum esclarecimento adicional sobre o acontecimento. O último trecho da matéria termina assim: “A embarcação teria saído de Manacapuru com destino a Caapiranga, onde a banda faria um show, e afundou ao chegar ao porto da cidade. Os integrantes conseguiram sair da lancha a tempo e apenas os equipamentos ficaram molhados”. Portanto, quem não conhece os integrantes da banda Forró Ideal, continuará sem saber quem são. Ou terá de buscar a informação em outro espaço.

*Manacapuru (a 70,66 km de Manaus em linha reta); Caapiranga (a 134 km); Beruri (a 173 km); Manaquiri (a 50,04 km).