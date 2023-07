Naufrágio de lancha com integrantes da banda Forró Ideal no Amazonas será investigado

Manaus/AM - O naufrágio da lancha com integrantes da banda Forró Ideal será investigado pela Marinha. O caso ocorreu na sexta-feira (7), no Porto de Caapiranga, no interior do Amazonas.

"Assim que concluído, e cumpridas as formalidades legais, o Inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº2.180/54", diz trecho da nota da Marinha.

A embarcação teria saído de Manacapuru com destino a Caapiranga, onde a banda faria um show, e afundou ao chegar ao porto da cidade. Os integrantes conseguiram sair da lancha a tempo e apenas os equipamentos ficaram molhados.