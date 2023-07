Carro capota e deixa motorista ferido na AM-010

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Conforme outros condutores que trafegam pela rodovia, o trecho onde o capotamento aconteceu passa por obras de reforma, que iniciaram em agosto de 2021.

Manaus/AM - Um carro com quatro pessoas da mesma família capotou e deixou o motorista ferido na tarde deste sábado (8) na rodovia AM-010, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu na altura do km 34, próximo à entrada da rodovia AM-363.

