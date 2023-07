Safadão nas Bahamas e encrenca na política baré

Mal o caso da capivara Filó* deixou de ser manchete, e eis que ressurge a mesma deputada Joana Darc (União) envolvida em novo quiprocó. Dessa vez, em cenário de mar no Caribe, num cruzeiro cuja grande atração era o show de Wesley Safadão, na terça-feira 11. Talvez o episódio não tivesse causado tanto alvoroço se, exatamente na mesma data, os deputados da Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas) não estivessem analisando/votando matérias como a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). E aí vieram os vídeos, fartamente divulgados em veículos de comunicação.

O portal do Holanda também publicou um vídeo onde a deputada aparece no meio da multidão de um show em que a atração era o comediante Tirulipa (e este não perdeu a chance de fazer piada com ela, ao se referir ao caso da capivara Filó).

Deputada Joana Darc falta sessão da Aleam para ver show de Safadão pic.twitter.com/tSQqPbQTKO — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 12, 2023

. Além disso, o portal noticiou a manifestação da deputada, quando explicou sobre férias e sobre pedido para desconto dos dias em que estaria fora de Manaus.

Lê-se no Portal do Holanda: “Joana Darc (União) se manifestou nas redes sociais no dia 12, após ter sido flagrada em show de Wesley Safadão nas Bahamas, enquanto deveriam estar participando de sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam. A parlamentar explicou que tirou férias de sete dias e que pediu para que houvesse desconto do seu salário”. E, na sua conta no Instagran, a deputada justificou a presença no cruzeiro, quando afirmou que “tem político que vive turistando o ano todo, mas ninguém fala nada”.

“Já são 6 anos sem férias, portanto, comunicamos a todos que estamos viajando. Ainda na semana passada, SOLICITEI OS DESCONTOS NO MEU SALÁRIO pois precisei faltar o trabalho três dias e não dava para remarcar essa passagem. Explico isso para que todos saibam diretamente de mim e não de notícias que pegam recortes da minha vida pessoal e tentam me prejudicar. O engraçado de tudo isso é que tem político que vive turistando o ano todo, mas ninguém fala nada, não cobra, nem critica. Como como vcs (sic) já sabem, comigo será diferente”. O que significa “comigo será diferente”? A deputada não explicou e nem ninguém perguntou.

No cipoal de informações e críticas ao comportamento da deputada, o site Radar colocou em dúvida o pedido de desconto das faltas. “Após faltar sessão na Aleam, Joana Darc teria supostamente forjado documento para afirmar que pediu desconto do seu salário”. Na quarta-feira 12, o site BNC deu a notícia com a seguinte manchete: “No Caribe, deputada do AM vira piada em cruzeiro do Safadão”, enquanto mostrvaa vídeo em que Joana Darc trocava algumas palavras com Tirulipa (sobre o “sumiço do marido dela, no navio).

Em todo esse episódio, o jornal A Crítica publicou matéria mostrando que a assessoria da deputada mentiu, ao negar uma entrevista (sobre outro assunto). Manchete do jornal, nesta quinta-feira 3. “Joana Darc alegou estágio supervisionado para negar entrevista antes de vídeo vazar”. Segundo a reportagem, a equipe da deputada “alegou compromisso com o estágio supervisionado do curso de Veterinária para negar uma entrevista à TV A Crítica”. Cita a resposta da assessoria: “Com a chegada do estágio supervisionado, a Joana tá (sic) bem focada nas atividades acadêmicas dele. Por isso, não estamos conseguindo fechar entrevistas devido ao tempo corrido”.

Prossegue a reportagem: “No dia seguinte, soube-se que Joana não estava em qualquer atividade acadêmica, mas sim no cruzeiro WS On Board, de Wesley Safadão, ignorando as suas obrigações enquanto parlamentar em votações importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”.

Num caso de grande repercussão igual a esse, o Portal do Holanda poderia ter ido além de vídeos e acompanhamento nas redes sociais. Não o fez. Na verdade, até o fechamento desta coluna, nenhum veículo de comunicação havia entrevistado a deputada. Pelo menos até onde possível pesquisar na internet. Amanhã, talvez.

*Facilmente encontrado na internet.