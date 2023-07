LDO de R$ 29 bilhões não entra na pauta do portal

Antes do recesso parlamentar, deputados aprovaram a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para o ano 2024. O governo do Amazonas estima receita de R$29,314 bilhões e despesas de R$ 29,289 bilhões. A LDO estabelece metas, prioridades, distribuição de recursos para os diversos setores da administração do Estado, além de trazer orientações para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), que fica para o fim do ano. Conforme consta no site da Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas), a distribuição de recursos ficou assim: 8,31% para o Poder Judiciário; 3,6% para o Ministério Público e 7,5% para o Poder Legislativo, sendo 4.1% para a Aleam e 3,4% para o TCE (Tribunal de Contas do Estado). A Defensoria Pública terá 1,6%.

A votação aconteceu no dia quarta-feira 12 e, ainda segundo o site da Aleam, quatro emendas coletivas foram aprovadas, enquanto todas as 65 emendas parlamentares individuais foram rejeitadas. Teve discussão entre os deputados, o que não é novidade. Wilker Barreto (Cidadania), líder da minoria, votou contra a LDO. E reclamou: “Se o parlamento tem suas emendas rejeitadas, nosso papel fica prejudicado. A construção do orçamento acontece aqui, o que não pode é um rolo compressor derrubar 65 emendas”. Aconteceu isso e muito mais. Porém, o leitor do Portal do Holanda não ficou sabendo de nada sobre votação e aprovação de uma lei que a população tem direito de conhecer. Então, porque tal assunto não entrou na pauta do portal?

Editores têm a obrigação de ficar atentos aos acontecimentos, acompanhar o noticiário, buscar informações que possam, inclusive, ajudar o trabalho dos repórteres. Em outro momento, a coluna chamou a atenção para o pouco caso deste portal em relação a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Manaus. Afinal, não é tão difícil acompanhar o que se passa na Casas dos representantes do povo. Ao contrário de outras épocas, as duas casas legislativas transmitem as sessões ao vivo. No site de ambas as casas podem ser encontradas notícias que rendam boas matérias. Podem servir de pauta. Facilita a tarefa do repórter, que não vive sem informações. E sem uma boa agenda, recheada de nomes e telefones importantes, claro.

Então, que tal “gastar os miolos” para, a cada dia, conseguir escrever a melhor matéria? Uma espécie de competição consigo mesmo?

Não custa tentar e pode dar certo.