Duas mortes de motociclistas e reação de leitores do portal

No sábado 15, dois homens morreram em Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus. Choque entre duas motocicletas provocou o acidente fatal. O Portal do Holanda publicou a notícia neste domingo 16, com a manchete “Jovens morrem após colidirem durante suposto racha no Amazonas,veja vídeo do acidente”. Dezenas de leitores se manifestaram no Instagran do portal, não apenas comentando o fato, mas também criticando motociclistas de modo geral. Nem os mortos do sábado foram poupados em alguns dos comentários. Mas teve sugestões para que motociclistas não continuem “se matando”. O título da matéria chamando de “jovens” os motociclistas mortos, também foi questionado

“Jovens? Um velho irresponsável de 31 anos, e um adulto de 21 anos, totalmente irresponsável também. As pessoas brincam com a vida tanto delas, quanto de outros todos os dias! Não marginalizando a classe, mas a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, é enorme, perdi as contas de quantos acidentes tiveram essa semana e por pura imprudência do próprio motociclista. Acredito que deverá haver uma fiscalização na categoria, uma reciclagem para eles. Alguma coisa para ajudar eles a não se matarem”.

Alguns não demonstraram compaixão pelas vítimas. Escreveram:

“Muitos estão morrendo por imprudência dessas pessoas sem noção”.

“Lamentavelmente o outro rapaz que vinha na mão dele de boa faleceu. Outro que vinha desafiando a morte recebeu o prêmio”

“São pessoas sem noção, não pensam que quem sofre no final são as mães”.

“Ah, poxa, menos dois pra fazer barulho”.

“Eles se suicidaram”.

”Estavam procurando a morte”.

“Irresponsáveis”.

“Eu acho é pouco!!! PQ todo mundo sabe que esses meninos novos são sem noção. Quem procura acha”.

“Se tivesse em casa dormindo rsss uma hora dessa tava almoçando e tomando uma breja”.

Outros comentários:

“Moto nem deveria existir. A estatística de acidentes de moto com sequelados é altíssima”.

“Manacapuru é uma cidade pequena, tem como pegar os envolvidos no racha e prendê-los para servir de exemplo”.

“Não é acidente, é homicídio”.

“Manacapuru meu marido foi ver o jogo do time dele no estádio lá e ele percebeu que além de ser cidade pequena, ninguém usa capacete, vai ver que a maioria não tem CNH. |Aí não tem fiscalização do Detran, por isso que é uma bagunça os adolescentes querendo meter o loko acaba com sua vida e dos outros”.

“Moto é pra quem sabe pilotar, não quem acha que sabe. Lamentável”.

“Muitas pessoas em leito de hospitais querendo viver, e esses aí procuram a morte”.

“Marginal de moto é um perigo”.

“Falta do que fazer, moto não é brinquedo”.

“Poxa, que pena”.

“Eu na luta trabalhando para ter um meio de transporte e esses Caracas procurando a morte”.

“Isso é efeito de álcool ou entorpecentes...no mínimo”.

É interessante observar as manifestações de leitores sobre um fato igual a esse dos motociclistas. É lícito pensar que a maioria deles mora em Manacapuru, a Terra das Cirandas, onde acidentes envolvendo motociclistas. Muitos acidentes e muitas mortes de parentes e amigos.

Quem sabe muitos ficaram com o coração meio endurecidos e por isso não demonstrem compaixão diante da morte de quem acredita ter culpa. Da própria morte.

Por coincidência, no mesmo dia 15 a coluna Bastidores, assinada pelo diretor-geral do portal, Raimundo Holanda, tratou do assunto, ao relatar o caso de um homem que perdeu ambos os braços – num acidente de moto. ( “Depois do acidente, o abandono, a dor e a ausência da esperança”).