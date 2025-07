Vídeo em que policiais espancam motorista negro por farol apagado viraliza nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que mostra policiais espancando um homem negro após fazerem uma abordagem por causa de faróis apagados viralizou nos Estados Unidos, levando a polícia da Flórida a anunciar neste domingo (20) a abertura de uma investigação sobre o caso.

A abordagem ocorreu na cidade de Jacksonville em fevereiro deste ano, mas as imagens só vieram à tona agora. O vídeo mostra William McNeil Jr. perguntando aos policiais por que foi parado. Quando os agentes dizem que é porque ele está dirigindo com os faróis apagados, McNeil, 22, responde que está de dia e não está chovendo, e que outros motoristas também estão com os faróis desligados. Um dos policiais responde: "Isso não interessa".

Neste momento, McNeil pede que o policial encontre a lei que diz isso, ao que o agente diz que leria a legislação se o motorista saísse do carro. McNeil pede para falar com um supervisor -neste momento, os policiais quebram a janela do carro, arrombam a porta, dão um soco no rosto de McNeil e o retiram à força do veículo.

Uma vez fora do carro, McNeil recebe mais socos no rosto e no corpo, e é então jogado no chão e imobilizado.

Depois que o vídeo viralizou, o Escritório do Xerife de Jacksonville disse ter iniciado uma investigação interna sobre o ocorrido. "Nós exigimos de nossos agentes o melhor comportamento possível e estamos comprometidos em determinar exatamente o que aconteceu", escreveu o xerife T. K. Waters em nota.

Os advogados de McNeil, os conhecidos ativistas dos direitos civis Harry Daniels e Ben Crump, disseram que a polícia de Jacksonville "tem uma longa história desse tipo de violência policial". "É óbvio para qualquer pessoa que assiste esse vídeo que William McNeil não era uma ameaça a ninguém. Ele estava calmamente exercendo seus direitos constitucionais -e foi espancado por isso."

O senador estadual da Flórida Shevrin Jones, do Partido Democrata, disse que a abordagem foi "completamente inaceitável" e racista. "Ver um policial agredir um homem negro desarmado durante o que deveria ter sido uma abordagem de rotina é um forte exemplo da violência excessiva e racismo pelos quais muitas pessoas negras passam todos os dias."