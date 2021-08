Vaticano pune ex-arcebispo por negligência sobre abuso sexual

Filmes dos irmãos Tomasz e Marek Sekielski com o objetivo de mostrar bispos que abafaram abuso sexual de padres que mudam de paróquias na Polônia tiveram mais de 23 milhões de visualizações no YouTube.

A medida contra o aposentado arcebispo Marian Gloebiewski foi anunciada neste sábado (21) pela Arquidiocese de Wroclaw, no leste da Polônia. Disse que o Vaticano havia conduzido um inquérito sobre as suas falhas em dar credibilidade o suficiente para alegações de abuso sexual entre 1996 e 2013.

