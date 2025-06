Rússia volta a bombardear Ucrânia e deixa 3 mortos e 22 feridos

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que lançou ataques de "alta precisão" contra alvos militares ucranianos, sem mencionar Kharkiv diretamente. O exército da Ucrânia informou que, nas últimas 24 horas, o país foi alvo de 215 drones e mísseis, dos quais 174 foram abatidos. Outro ataque aéreo, na cidade de Kherson, no sul do país, matou mais duas pessoas.

Kharkiv, com cerca de 1,4 milhão de habitantes, fica próxima à fronteira com a Rússia e tem sido alvo frequente de bombardeios. Segundo o governador regional, Oleh Syniehubov, os ataques atingiram um prédio residencial, uma empresa, uma casa e outras instalações. Equipes de emergência ainda trabalham no local para localizar vítimas sob os escombros.

