   Compartilhe este texto

Rússia bombardeia sede do governo da Ucrânia com maior ataque aéreo desde o início da guerra

Por Portal Do Holanda

07/09/2025 6h37 — em
Mundo


Foto: Reprodução X

A Rússia realizou neste domingo (7) a maior ofensiva aérea desde o início da guerra, tendo Kiev, capital da Ucrânia, como principal alvo. Pelo menos duas pessoas morreram durante os bombardeios.

Um dos ataques atingiu, pela primeira vez, um prédio governamental em Kiev, situado no distrito histórico de Pechersky, onde ficam gabinetes ministeriais. Uma coluna de fumaça foi vista saindo do local. Ainda não está claro se a construção foi diretamente atingida ou se foi danificada por destroços de explosões próximas.

No distrito de Darnytsky, na região leste da cidade, um prédio residencial de quatro andares foi bombardeado, resultando na morte de uma jovem e de um bebê, cujo corpo foi resgatado dos escombros, segundo informou o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko.

De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, mais de 20 pessoas ficaram feridas na capital. Os alarmes de ataque aéreo soaram por mais de 11 horas seguidas.

O presidente Volodymyr Zelensky classificou os ataques como “crimes deliberados” e voltou a cobrar de seus aliados o reforço dos sistemas de defesa aérea. Ele também relatou que cidades no norte, sul e leste do país — como Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, além das regiões de Sumy e Chernihiv — foram alvo da ofensiva.

Dados oficiais apontam que a Rússia lançou 805 drones e 13 mísseis de diferentes tipos. A Força Aérea da Ucrânia informou à agência Associated Press que este foi o maior ataque com drones desde o início da invasão em larga escala. Do total, as defesas ucranianas derrubaram ou neutralizaram 747 drones e quatro mísseis, mas ainda houve nove impactos de mísseis e 56 ataques de drones em 37 localidades, sendo que em oito delas destroços caíram sobre áreas civis.

O Ministério da Defesa russo confirmou os ataques e afirmou que os alvos eram fábricas de armamentos, depósitos, arsenais, aeródromos, estações de radar e infraestruturas de transporte usadas pelo Exército ucraniano. Também mencionou a destruição de locais de armazenamento e lançamento de drones, além de pontos de reunião de militares e mercenários estrangeiros.

Na capital, diversos edifícios residenciais foram atingidos. Moradores, enrolados em cobertores, saíram às ruas para avaliar os estragos, enquanto equipes de resgate tentavam conter incêndios provocados pelas explosões.

Bastidores da Política - Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente Bastidores da Política
Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


06/09/2025

Eleições na província de Buenos Aires são 1º grande teste de Milei após escândalo

06/09/2025

Moradores de Washington vão às ruas contra envio de tropas federais por Trump

Donald Trump - Foto: Reprodução Youtube

06/09/2025

Trump publica imagem icônica e ameaça intervir em Chicago: 'Adoro cheiro de deportação'

06/09/2025

Polícia de Londres detém 425 pessoas em ato de apoio ao grupo Ação Palestina

06/09/2025

Acidente com Elevador da Glória foi causado por desconexão de cabo, diz relatório preliminar

Funcionários estavam trabalhando - Foto: Reprodução X

06/09/2025

Coreia do Sul promete reação após EUA prender 475 funcionários na Hyundai e LG

06/09/2025

Piloto que tentou derrubar avião em pleno voo nos EUA se desculpa em tribunal

Foto: Reprodução/Youtube

06/09/2025

Trump diz que EUA "estão muito irritados" com Brasil e cogita restringir vistos

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/09/2025

Homem dado como morto em acidente de bondinho em Lisboa é encontrado vivo

06/09/2025

Modi diz ter tido 'conversa muito boa' com Mácron e elogia cooperação Índia-França

06/09/2025

Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

06/09/2025

Israel aperta cerco e derruba mais um arranha-céu na Cidade de Gaza

Nicolás Maduro - Foto: Reprodução/Twitter

06/09/2025

Maduro pede que EUA reduzam tensões no Caribe para evitar "conflito militar"

06/09/2025

Guerra civil agrava violência contra mulheres na Nigéria, diz jornalista local

Foto: Reprodução/X

06/09/2025

Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

Foto: Reprodução/Instagram Donald Trump

05/09/2025

Trump autoriza abate de caças da Venezuela em caso de ameaça

05/09/2025

EUA enviam caças F-35 e escalam crise com Venezuela

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

05/09/2025

Trump assina decreto para punir países que fizeram 'detenções injustas' de cidadãos americanos

05/09/2025

EUA enviam caças F-35 e escalam crise com Venezuela

05/09/2025

Tropas ocidentais na Ucrânia serão alvos legítimos, diz Putin

05/09/2025

Próximo de ser proclamado santo, Carlo Acutis atrai mais peregrinos em Assis, na Itália

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

05/09/2025

UE recua de suspeita de interferência russa em voo de Von der Leyen

05/09/2025

Polícia de Portugal confirma nacionalidade dos 16 mortos em acidente de bondinho;

05/09/2025

Ministro da Defesa diz estar preocupado que fronteira do Brasil com Venezuela se transforme em trincheira

Presidente Donald Trump. Foto: Reprodução

05/09/2025

Trump muda nome do Pentágono para 'Departamento de Guerra'

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

Foto: Reprodução/ Instagram

05/09/2025

Governo Trump prende 475 imigrantes que trabalhavam em fábrica da Hyundai


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!