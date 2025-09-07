Rússia bombardeia sede do governo da Ucrânia com maior ataque aéreo desde o início da guerra





A Rússia realizou neste domingo (7) a maior ofensiva aérea desde o início da guerra, tendo Kiev, capital da Ucrânia, como principal alvo. Pelo menos duas pessoas morreram durante os bombardeios.

Um dos ataques atingiu, pela primeira vez, um prédio governamental em Kiev, situado no distrito histórico de Pechersky, onde ficam gabinetes ministeriais. Uma coluna de fumaça foi vista saindo do local. Ainda não está claro se a construção foi diretamente atingida ou se foi danificada por destroços de explosões próximas.

No distrito de Darnytsky, na região leste da cidade, um prédio residencial de quatro andares foi bombardeado, resultando na morte de uma jovem e de um bebê, cujo corpo foi resgatado dos escombros, segundo informou o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko.

De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, mais de 20 pessoas ficaram feridas na capital. Os alarmes de ataque aéreo soaram por mais de 11 horas seguidas.

O presidente Volodymyr Zelensky classificou os ataques como “crimes deliberados” e voltou a cobrar de seus aliados o reforço dos sistemas de defesa aérea. Ele também relatou que cidades no norte, sul e leste do país — como Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, além das regiões de Sumy e Chernihiv — foram alvo da ofensiva.

Dados oficiais apontam que a Rússia lançou 805 drones e 13 mísseis de diferentes tipos. A Força Aérea da Ucrânia informou à agência Associated Press que este foi o maior ataque com drones desde o início da invasão em larga escala. Do total, as defesas ucranianas derrubaram ou neutralizaram 747 drones e quatro mísseis, mas ainda houve nove impactos de mísseis e 56 ataques de drones em 37 localidades, sendo que em oito delas destroços caíram sobre áreas civis.

O Ministério da Defesa russo confirmou os ataques e afirmou que os alvos eram fábricas de armamentos, depósitos, arsenais, aeródromos, estações de radar e infraestruturas de transporte usadas pelo Exército ucraniano. Também mencionou a destruição de locais de armazenamento e lançamento de drones, além de pontos de reunião de militares e mercenários estrangeiros.

Na capital, diversos edifícios residenciais foram atingidos. Moradores, enrolados em cobertores, saíram às ruas para avaliar os estragos, enquanto equipes de resgate tentavam conter incêndios provocados pelas explosões.