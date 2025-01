Presidente do Panamá responde Trump: 'canal é de soberania nacional'

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, criticou Donald Trump após o republicano afirmar em seu discurso de posse que pretende retomar o controle do Canal do Panamá. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (20).

“Recuso integralmente as palavras expressas por Trump”, afirmou Mulino, enfatizando que “não há presença de nenhuma nação do mundo que interfira na neutralidade do canal”.

Trump argumenta que existe influência chinesa na importante via marítima que conecta os oceanos Pacífico e Atlântico, embora não tenha apresentado provas concretas. O que se sabe é que empresas com sede em Hong Kong operam no canal, mas isso não implica controle sobre a rota.

Mulino também destacou que “o canal não foi concessão de ninguém; foi o resultado das lutas de gerações”. Ele se referiu à devolução do canal ao Panamá, que foi formalizada em 1999, mas cujos acordos foram assinados em 1977 pelo então presidente dos EUA, Jimmy Carter.