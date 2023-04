Pastor de seita incentiva jejum ‘para conhecer Jesus’ e 47 mortos são encontrados

Com objetivo de conhecer Jesus, um pastor da seita Igreja Internacional da Boa Nova (Good News Internacional Church, em inglês), convenceu adeptos a realizarem um jejum intermitente no Quênia, país da África. As autoridades do país já localizaram 47 mortos, de acordo com informação da agência de notícias Associated Press.

O líder da seita, identificado como Mackenzie Nthenge, está preso e realizando uma greve de fome onde está detido. Ele é acusado de realizar uma lavagem cerebral em seus seguidores.

Os corpos estão sendo localizados em uma área de mata conhecida e há indícios de mais pessoas estarem escondidas no local. As autoridades encontraram, neste domingo (23), uma mulher com os olhos esbugalhados e se recusando a comer.

A imprensa local informou que o pastor da Igreja Internacional da Boa Nova chegou a ser indiciado no início de março após duas crianças morrerem de fome, que estavam sendo cuidadas por seguidores de Mackenzie Nthenge. Contudo, ele se livrou da prisão após pagar fiança.