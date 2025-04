Papa Francisco celebra Páscoa com mensagem de paz e críticas à guerra em Gaza

Milhares de fiéis se reuniram neste domingo (20) na Praça de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a tradicional mensagem de Páscoa do Papa Francisco. Aos 88 anos e com a saúde ainda frágil após uma recente pneumonia, o Pontífice apareceu na sacada da Basílica, saudou os presentes com um breve "Boa Páscoa" e repassou a leitura de sua mensagem a um colaborador devido à voz ainda debilitada.

Em um discurso lido por seu assistente, Francisco fez um apelo por paz, destacando a “dramática e indigna crise humanitária” na Faixa de Gaza. O Papa pediu o fim imediato dos conflitos, a libertação de reféns e a ajuda humanitária urgente às populações afetadas. Ele também criticou o avanço do antissemitismo e reforçou a importância do desarmamento e da liberdade religiosa como pilares da paz mundial.

Apesar das dúvidas sobre sua presença, o Papa surpreendeu ao circular pela praça em seu papamóvel após a bênção, emocionando os fiéis. A Santa Sé havia sinalizado anteriormente que sua participação dependeria de seu estado de saúde e das condições climáticas. Durante a semana, Francisco cancelou a maior parte dos compromissos da Semana Santa, participando apenas de uma visita a uma prisão em Roma na Quinta-Feira Santa.

Esta celebração marca um momento simbólico para a Igreja, especialmente com a aproximação do Jubileu de 2025, que deve atrair milhões de peregrinos à capital italiana. Ainda em recuperação, o líder católico demonstrou esforço e desejo de manter a conexão com os fiéis, mesmo em meio a limitações físicas, transmitindo sua mensagem de fé, solidariedade e esperança ao redor do mundo.