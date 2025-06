Noboa anuncia captura de Fito, criminoso mais procurado do Equador

O governo dos EUA impôs sanções ao grupo Los Choneros no ano passado, afirmando que a organização atua no tráfico de drogas desde os anos 1990 e tem desempenhado um papel chave na escalada da violência no país desde 2020, inclusive dentro do sistema penitenciário superlotado.

O presidente também informou que o Equador solicitou a extradição do criminoso para os Estados Unidos, onde ele deve enfrentar acusações federais por tráfico internacional de drogas e posse de armas em um tribunal de Nova York. Condenado em 2011 a 34 anos de prisão por crimes que incluem homicídio e narcotráfico, Fito é apontado como uma figura central no crime organizado equatoriano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta quarta-feira (25) a recaptura de José Adolfo Macías, conhecido como Fito, o criminoso mais procurado do país e líder da facção criminosa Los Choneros.

