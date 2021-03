Mulher gasta R$ 8,5 mil em iPhone 12 e recebe um iogurte de maçã

Uma mulher acionou a polícia depois de comprar um iPhone 12 Pro Max online e receber uma caixa de iogurte em vez do aparelho. O caso, que ocorreu na província de Anhui, no leste da China, viralizou na rede social chinesa Weibo na sexta-feira (26).

Segundo o UOL, a compradora relata em um vídeo que pagou mais de 10 mil yuans (cerca de R$ 8,6 mil) no celular na loja oficial da Apple no dia 16 do mês passado. Porém, tudo que recebeu foi uma caixinha de iogurte de maçã.

O pacote contendo o iogurte não foi entregue diretamente nas mãos da compradora por um carteiro. "O carteiro disse que colocou o pacote em um armário de pacotes em minha comunidade residencial, e eu não reclamei", afirma a compradora em um vídeo.

A polícia local disse que está investigando o caso, que parece ser de furto. A empresa responsável pela entrega do produto, a EMS (Express Mail Service) e a Apple também declararam que o episódio está sendo apurado.

No Weibo, vários chineses especularam o que poderia ter ocorrido com o pacote, apontando para a possibilidade de algum funcionário do serviço postal ter pego o celular durante o processo de entrega.