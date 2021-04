Marinha confirma que submarino afundou e não há chances de sobreviventes

As autoridades acreditam que o submarino pode ter afundado a 700 metros de profundidade, maior do que possa suportar.

A Marinha da Indonésia confirmou que o submarino desaparecido com 53 pessoas afundou e não há esperança de encontrar sobreviventes, segundo a agência Associated Press.

