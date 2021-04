Oxigênio de submarino desaparecido tem poucas horas para acabar

Na quarta-feira (21), helicópteros de busca e navios partiram de Bali e de uma base de Java rumo a uma área onde se perdeu contato com o KRI Nanggala-402 de 44 anos de uso, quando o submarino se preparava para realizar um exercício de torpedos com o chefe da frota de submarinos da indonésia a bordo.

Equipes de resgate lutaram contra o tempo nesta sexta-feira (23) para encontrar um submarino desaparecido da Marinha da Indonésia que se perdeu no Mar de Bali com 53 tripulantes que estão ficando sem oxigênio – se já não tiverem sido esmagados pela pressão da água.

