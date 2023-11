Mais de 50 palestinos da mesma família morrem em campo de refugiados em Gaza

Mais cedo, a Unicef já havia dito que mais de 5.300 crianças palestinas morreram em 46 dias de guerra. O número representa uma média de 115 crianças mortas por dia, segundo o órgão, sem contar os adultos. As vítimas estão sendo enterradas em valas coletivas, abertas no território.

"Somente nesta manhã, da família Qadoura, em Jabalia, 52 pessoas foram completamente exterminadas, mortas. Eu tenho a lista dos nomes, 52 deles foram completamente exterminados, do avô aos netos”, disse durante uma reunião com ministros árabes e mulçumanos em Londres.

As vítimas estavam todas em um campo de concentração localizado em Jabalia. O ministro chamou o episódio de extermínio e lamentou as vidas perdidas na guerra entre Israel e Hamas.

