Justiça adia audiência que pode reverter prisão perpétua dos irmãos Menendez

Um juiz de Los Angeles decidiu nesta quinta-feira (17) adiar para o dia 9 de maio a audiência que poderá revisar a sentença dos irmãos Lyle e Erik Menendez, condenados à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional pelo assassinato dos pais, em 1989. A decisão foi tomada após o magistrado Michael Jesic afirmar que ainda precisa analisar um relatório solicitado pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que avalia se os irmãos representam risco à sociedade.

O caso Menendez é um dos mais notórios da justiça americana. Os irmãos, na época com 18 e 21 anos, mataram os pais a tiros na mansão da família em Beverly Hills. Durante o julgamento, alegaram que os crimes foram cometidos após anos de abusos físicos, emocionais e sexuais, versão que ganhou força após a exibição de uma série documental lançada pela Netflix em 2024.

A possibilidade de revisão da pena ganhou impulso no ano passado, quando o então promotor George Gascón recomendou a concessão de liberdade condicional, citando o bom comportamento dos irmãos na prisão, novas evidências e uma mudança no entendimento social sobre os efeitos dos abusos. No entanto, o novo promotor público de Los Angeles, Nathan Hochman, tem se posicionado contra qualquer medida de soltura, argumentando que os Menendez ainda representam risco à sociedade.

O adiamento da audiência é visto como uma vitória para Hochman, que na véspera havia pedido mais tempo para avaliar o relatório de risco. Esta é a segunda vez que a sessão é adiada — a primeira, em janeiro, ocorreu por causa de incêndios em Los Angeles. Paralelamente, a defesa dos irmãos também busca a liberdade por meio de um habeas corpus e de um pedido de clemência ao governador.

Novos elementos surgiram recentemente e reforçam a versão dos Menendez. Em outubro de 2024, veio a público uma carta escrita por Erik antes do crime relatando abusos sexuais. Além disso, o ex-integrante do grupo Menudo, Roy Rosselló, afirmou ter sido estuprado por José Menendez, pai dos acusados, e confirmou conhecer a situação enfrentada pelos irmãos. O juiz, no entanto, ainda não garantiu se todas as novas evidências serão aceitas pelo tribunal.