Israel ataca delegação de diplomatas na Cisjordânia

Ahmad al-Deek, conselheiro político do Ministério das Relações Exteriores da Palestina, estava liderando o grupo. ''Condenamos esse ato imprudente do exército israelense, especialmente num momento em que deu à delegação diplomática uma impressão da vida que o povo palestino está vivendo'', declarou à AFP.

Um diplomata europeu contou que faziam a visita para ver a destruição no campo de Jenin. "Era a última parte da visita e, de repente, ouvimos tiros vindos do acampamento. Não foi uma ou duas vezes. Foram tiros repetidos. Então, naquele momento, começamos a correr de volta para os carros", relatou à AFP.

O momento do ataque foi gravado. Nas imagens, é possível ouvir uma sequência de tiros e dois soldados aparecem apontando contra a delegação com rifles, enquanto as pessoas correm na direção contrária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.