Irã prevê ataque de aliados contra Israel nas próximas horas

O Irã usa o termo Eixo de Resistência para referir-se a si mesmo, à Síria e a grupos como o palestino Hamas —que perpetrou o ataque terrorista de 7 de outubro e disparou a guerra atual—, e o libanês Hizbullah. As frases inflamadas do chanceler vão de encontro à fala do presidente Ebrahim Raisi, que disse mais cedo que os aliados eram "independentes". O Irã nega participação no ataque do Hamas.

"Os líderes da resistência não deixarão o regime sionista fazer qualquer ação em Gaza. Todas as opções estão abertas. A resistência é capaz de travar uma guerra de longo prazo com o inimigo. Nas próximas horas, podemos esperar um ataque preventivo da frente de resistência", disse.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.