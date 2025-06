Indonésios ironizam Brasil em resposta a críticas sobre resgate de Juliana Marins

Após brasileiros criticarem a atuação do governo da Indonésia no resgate de Juliana Marins, os indonésios responderam com comentários no perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, frases como “Vai cuidar do seu povo antes de criticar nosso presidente” e “Coloquem o país na lista negra” apareceram em publicações do presidente brasileiro. A reação veio após a onda de críticas ao presidente Prabowo Subianto, apontado por brasileiros como responsável pela suposta demora no resgate da turista.

Os comentários dos indonésios ironizaram os brasileiros e apontaram problemas internos do Brasil. Alguns citaram episódios recentes, como o incêndio de um balão que matou oito pessoas em Santa Catarina. “Sou de Sumatra andando de balão, felizmente não queimado”, escreveu um usuário em tom de deboche. Outros afirmaram que o Brasil estaria desrespeitando a Indonésia e sendo “barulhento demais” ao comentar o caso.

Juliana Marins, publicitária brasileira, morreu após sofrer uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A jovem foi localizada ainda com vida por um drone no sábado (21), mas o resgate demorou. Familiares afirmam que houve negligência por parte das autoridades locais e cobram explicações. “Se a equipe tivesse chegado até ela no prazo estimado, Juliana estaria viva. Vamos atrás de justiça por ela”, declarou a família.

De acordo com o laudo divulgado nesta sexta-feira (27), Juliana morreu em decorrência de fraturas múltiplas e lesões internas, após sobreviver cerca de 20 minutos ao acidente. A tragédia gerou forte comoção no Brasil e aumentou a pressão por respostas sobre as circunstâncias do resgate. Além das críticas nas redes sociais, o caso reabriu discussões sobre segurança em trilhas e turismo de aventura na Indonésia.