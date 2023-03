Homem morre após contrair ameba ao lavar o rosto

A Naegleria fowleri é um tipo de ameba microscópica que destrói os tecidos do cérebro e leva à morte em poucos dias. Mesmo sendo rara, ela pode ser encontrada em fontes de água doce e quente, como rios, lagos e lagoas. O microorganismo costuma entrar no corpo através do nariz. Ela provoca uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM). Entre os sintomas relatados estão febre, náusea, vômito, rigidez na nuca e fortes dores de cabeça.

A vítima morreu em 20 de fevereiro, três dias antes do departamento de saúde do condado emitir um alerta à população sobre a infecção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.