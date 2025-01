Hamas e Israel fecham cessar-fogo, dizem fontes dos EUA

Desde o início do conflito, mais de 46 mil pessoas morreram em Gaza, segundo autoridades palestinas. A região enfrenta colapso humanitário, com milhares de deslocados e infraestrutura devastada.

Inicialmente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não havia confirmado oficialmente a aprovação por parte do Hamas. Horas depois, à rede de TV Al Jazeera, o Hamas disse que entregou sua aprovação aos mediadores. Segundo a Reuters, em um impulso final pela aprovação, o primeiro-ministro do país se encontrou com representantes israelenses e do Hamas. A agência AFP afirma que a trégua também foi aprovada pelo grupo aliado do Hamas Jihad Islâmica.

