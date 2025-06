Grupo de ativistas a caminho de Gaza diz que flotilha foi interceptada por Israel

"Momentos atrás, drones lançaram produtos químicos não identificados sobre o Madleen", diz o texto que acompanha o post. "Imediatamente depois, nossos voluntários foram interceptados antes que as forças israelenses abordassem a embarcação. Perdemos todo o contato com eles segundos depois."

"A comunicação com o Madleen foi perdida. Os militares israelenses abordaram o navio", disse a iniciativa no Telegram. Afirmou ainda que a tripulação foi "sequestrada pelas forças israelenses". O Madleen leva a bordo a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, além de outros dez ativistas.

O barco partiu da Itália em 1º de junho para "romper o bloqueio israelense", após fazer uma escala no Egito, e levar alimentos e remédios aos moradores de Gaza, em meio à crise humanitária na região. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia ordenado neste domingo (8) que o Exército impedisse a chegada do veleiro.

