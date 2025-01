Funeral de Jimmy Carter promove reunião de cinco presidentes dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funeral do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter acontece nesta quinta-feira (9) na Catedral de Washington. O evento promove uma rara reunião dos cinco líderes que ocuparam o cargo no país: Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.

O democrata, vencedor do Nobel da Paz, morreu no último 29 de dezembro em sua casa, em Plains, no estado da Geórgia. Suas últimas aparições públicas haviam sido no funeral da esposa em novembro de 2023, e ao votar em Kamala Harris, em outubro do ano passado.

Nesta quinta, durante o funeral, Obama —que foi sozinho, sem a esposa Michelle— e Trump se sentaram lado a lado e conversaram antes do início da cerimônia. O republicano ainda teve o primeiro encontro com seu ex-vice, Mike Pence, que disputou a candidatura com Trump e se recusou a apoiá-lo no último pleito. Também estão presentes o atual presidente, Joe Biden, e a primeira dama, Jill Biden, sentados ao lado da atual vice, Kamala Harris, e seu marido, Doug Emhoff; os casais Bush e Clinton também marcam presença na cerimônia.

Sua Presidência, de 1977 a 1981, não foi exatamente o que lhe rendeu apreço e reconhecimento públicos. Durante toda a vida política, fez questão de expressar sua simplicidade e humildade. Após um período de retiro ao término de seu mandato, o ex-presidente teve êxito em inúmeras negociações de paz e garantia de direitos humanos pelo mundo.

Biden discursou no funeral e exaltou a personalidade de Carter, com quem manteve uma relação de amizade e apoio político desde seu primeiro mandato como senador, em 1973, aos 31 anos. Segundo ele, o ex-presidente "tornou reais os ideais de seu salvador". Amar o próximo como a si mesmo é "fácil de dizer, mas muito, muito difícil de fazer", disse. Mas, segundo Biden, Carter fez isso.

A criação do Carter Center, instituição sem fins lucrativos, consolidou a luta do ex-presidente e sua esposa, Rosalynn, para o avanço da democracia, resolução de conflitos e prevenção de doenças pelo mundo. O presidente da fundação, Jason Carter, neto do ex-mandatário, falou durante a cerimônia. "Ele erradicou uma doença com amor e respeito. Ele fez a paz com amor e respeito. Ele liderou esta nação com amor e respeito. Para mim, esta vida foi uma história de amor desde o momento em que ele acordou até deitar a cabeça."

Durante o ato, também discursaram James Carter, neto do ex-mandatário, além de Steven Ford e Ted Mondale, filhos respectivamente do ex-presidente Gerald Ford —morto em 2006—, e do vice de Carter, Walter Mondale, morto em 2021. Ambos leram textos deixados por seus pais, com quem Carter teve importantes relações políticas, que destacaram sua humildade, capacidade de negociação e liderança.

Sua atuação na garantia de paz e dos direitos humanos em inúmeros conflitos internacionais foi o que lhe rendeu o Nobel da Paz em 2002. Ao receber o prêmio, disse: "Os vínculos da nossa humanidade comum são maiores do que as divisões de nossos medos e preconceitos. Deus nos deu a capacidade de escolher. Nós podemos escolher por aliviar o sofrimento. Nós podemos escolher por trabalhar juntos pela paz. Nós podemos fazer essas mudanças –e devemos".

Carter é provavelmente o ex-presidente americano mais devoto à sua fé religiosa. Ele costumava lecionar na escola dominical da Igreja Batista Maranatha, em sua cidade natal até os 90 anos.