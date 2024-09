Flamengo vai poupar todos os titulares contra o Grêmio; Gabigol segue fora

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo decidiu poupar 12 jogadores na partida diante do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do time titular, o volante Léo Ortiz também fica fora da viagem para Porto Alegre.

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique não viajam. Eles ficam no Rio de Janeiro para trabalhos no sábado e no domingo.

Onze deles foram titulares contra o Peñarol e Léo Ortiz só perdeu a vaga pelo retorno de Nico de La Cruz. Eles vão ser comandados pelo auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler.

A decisão levou como base dois principais fatores. O principal deles a partida de volta da Libertadores contra o Peñarol na próxima quinta-feira. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pelas fortes chuvas que abalaram o estado há alguns meses.

O UOL apurou que Gabigol ainda não será relacionado para esta partida. Ele está entregue à fisioterapia e preparação física por conta de uma fibrose no músculo posterior da coxa direita.

Já Michael tem chances de retornar para a Copa do Brasil. Ele ainda está fazendo trabalhos com a fisioterapia, mas já foi para o campo. O Flamengo encara o Corinthians nas semanas dos dias 2 e 17de outubro e vive a expectativa de poder contar com o atacante após dois meses fora por lesão na posterior da coxa.

VEJA A NOTA DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as duas próximas partidas (Grêmio e Peñarol). A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

O auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas."