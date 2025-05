Jogo entre Operário-PR e Vasco termina empatado no Germano Krüger

Em um confronto marcado pela pouca inspiração e um gramado em condições precárias, Operário e Vasco ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (1º), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil viu o time carioca abrir o placar com um belo gol de Nuno Moreira no primeiro tempo, mas ceder o empate na etapa final, com Boschilia balançando as redes para o Fantasma. O resultado final refletiu a falta de criatividade e as dificuldades impostas pelas condições do campo, deixando a definição da vaga para o jogo de volta.

Apesar das adversidades do gramado, que prejudicou a fluidez do jogo e a construção de jogadas, o Vasco demonstrou um início mais promissor, controlando a posse de bola e buscando o ataque. Aos 19 minutos, em rápido contra-ataque, Nuno Moreira aproveitou um corte da defesa paranaense para acertar um chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Contudo, a vantagem não se traduziu em domínio, e o Operário, mesmo com dificuldades, passou a ter mais iniciativa, criando oportunidades que não se concretizaram em gol na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Operário manteve a postura ofensiva e, após pressionar, chegou ao empate aos 17 minutos. Em uma bela jogada coletiva, Marcos Paulo tocou de letra para Boschilia, que finalizou com precisão no canto, igualando o marcador. Após o gol, ambas as equipes realizaram diversas substituições, visando também preservar jogadores para os compromissos do Campeonato Brasileiro e da Série B. As mudanças, no entanto, não injetaram o dinamismo esperado na partida, que seguiu truncada, com muitos erros de passe e poucas chances de gol.

Com o empate em 1 a 1, a decisão da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil ficou para o dia 20 de maio, em São Januário. Antes disso, o Operário volta a campo no domingo, para enfrentar o América-MG pela Série B, enquanto o Vasco terá um duro desafio contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O jogo de volta promete ser mais emocionante, com ambas as equipes buscando a classificação em seus domínios.