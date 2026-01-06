EUA recuam e mudam acusação sobre suposto cartel ligado a Maduro





O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuou e retirou a alegação de que o chamado Cartel de los Soles seja uma organização criminosa real. A mudança aparece em uma acusação revisada contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após críticas de especialistas.

Segundo a nova versão, o termo não se refere a um cartel estruturado, mas a uma expressão usada para descrever um sistema de clientelismo e corrupção envolvendo setores civis e militares venezuelanos ligados ao tráfico de drogas. A acusação original, de 2020, afirmava que Maduro liderava o grupo.

Com a revisão, os promotores mantêm a acusação de envolvimento de Maduro em conspiração para o tráfico, mas abandonam a ideia de uma organização formal. A decisão também coloca em xeque a designação do Cartel de los Soles como grupo terrorista feita durante o governo Trump.