Entenda porque aparição de peixe-remo gigante causou pânico no Chile

Um peixe raro, de quase seis metros, foi pescado na costa de Arica nesta segunda-feira (11). Conhecido como peixe-remo, o animal raramente é avistado na região e está ligado a uma lenda que aponta como responsável por anunciar a chegada de tsunamis, ciclones e terremotos.

Hoy en #Arica capturan pez Remo, pez que según creencias niponas anuncia la llegada de un fuerte terremoto y posterior Tsunami #Perú @biobio @TVN @Cooperativa pic.twitter.com/Pz2bKerf8c — Negrita (@JeannetteQuim) July 11, 2022

Em 2011, após anos sem ser visto, um peixe da espécie reapareceu com o tsunami na ilha de Honshu. A presença do animal é muito incomum, pois o peixe pertence a uma espécie de peixe com ossos grandes que costuma viver 200 a 500 metros de profundidade.

De acordo com a lenda, o peixe vivia nas profundezas das águas próximas a uma ilha japonesa e, quando decidia voltar à superfície, era responsável por terremotos, sendo chamado de “mensageiro” do palácio do deus do mar.