Em missa inaugural, papa Leão XIV quebra protocolos e pede uma igreja unida

Durante a missa inaugural, o papa recebeu o Pálio, um pano branco que simboliza a autoridade dele como pastor da Igreja, e o Anel de Pescador, único de cada papa, que serve para selar documentos. No decorrer da cerimônia, papa Leão XIV quebrou alguns protocolos como receber o pano e o anel em frente ao altar e dispensar o trono que compõe que fica logo atrás do mesmo.

Na ocasião, ele discursou sobre o sonho de uma igreja unida e do respeito mútuo, sobretudo, em países onde o catolicismo não é a religião predominante. Ele também criticou o sistema econômico que explora e faz crescer a pobreza no mundo e sobre a responsabilidade da Igreja em levar a esperança a todos.

O papa Leão XIV celebrou, na manhã de hoje (18), sua primeira missa como pontífice da igreja católica. A cerimônia, que marca o início de seu ministério, contou com a presença de autoridades de diversos países e reuniu milhares de fiéis da Praça da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

