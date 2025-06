Deputada estadual democrata e marido são mortos por atirador vestido de policial nos EUA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dois parlamentares do partido Democrata de Minnesota, nos Estados Unidos, foram baleados na madrugada deste sábado (14) por um atirador que se passou por policial.

A deputada Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara estadual, e seu marido, Mark, foram mortos, disse o governador Tim Walz, também democrata, em declaração. Já o senador estadual John Hoffman e sua esposa foram feridos e passaram por cirurgia.

Candidato a vice de Kamala Harris na campanha presidencial do ano passado, Walz disse que o assassinato aparenta ter motivações políticas. Ele afirmou que uma "tragédia indizível aconteceu em Minnesota" e que perdeu "uma grande amiga".

Ao New York Times um funcionário do governo de Minnesota disse ter razões para acreditar que o homem que atirou nos políticos planejava atacar os protestos contra Donald Trump programados para acontecer no local neste sábado. A polícia estadual orientou manifestantes que pretendem participar dos atos, batizados de No Kings (Sem Reis), a não sair às ruas.

Os investigadores desconfiam que o atirador é Vance Boelter, 57, que trabalhava em uma companhia de segurança. De acordo com a CBS, ele teria mais de 50 possíveis alvos em seu veículo, inclusive autoridades de Minnesota e de outros estados, além de ativistas pelo direito ao aborto.

Eles não descartam, porém, a possibilidade de que o suspeito tivesse cúmplices no atentado. "Ainda não sabemos se há outras pessoas envolvidas", disse Drew Evans, diretor do Departamento Estadual de Investigação Criminal, a jornalistas.

O senador Hoffman e sua esposa, Yvette, foram baleados diversas vezes. O governador Walz disse ainda que ambos já passaram por cirurgia e que está "cautelosamente otimista" quanto à sobrevivência após a tentativa de assassinato.

A polícia procura o suspeito, segundo os veículos de imprensa americanos, que estava vestido com uniforme policial e dirigia o que parecia ser uma viatura equipada com sirenes quando foi avistado por agentes.

Os parlamentares foram baleados em suas residências. A polícia foi inicialmente à casa de Hoffman após uma ligação relatando um tiroteio por volta das 2h (4h de Brasília). Outra ligação foi recebida às 3h35 (5h35 de Brasília) sobre a residência de Hortman, onde os policiais encontraram o suspeito vestido como um agente da lei.

Os policiais chegaram a trocar tiros com o agrressor na residência de Hortman, mas ele conseguiu fugir.

Melissa Hortman chegou a presidir a Câmara estadual de Minnesota e ajudou a aprovar leis que ampliaram o direito ao aborto e legalizaram a maconha para uso recreativo.

No entanto, ela ganhou destaque na última semana por ter sido a única democrata da Casa a votar a favor da revogação da cobertura de saúde financiada por contribuintes para imigrantes ilegais adultos —um posicionamento que vai ao encontro dos interesses de parlamentares pró-Trump.

A justificativa dela foi que esse voto era necessário para aprovar o Orçamento.

Ainda neste sábado, o Capitólio do Texas, sede do Legislativo estadual, foi evacuado devido a uma "ameaça crível contra parlamentares estaduais que planejavam participar" da manifestação contra Trump, segundo um porta-voz do Departamento de Segurança Pública local.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais pela secretária de Imprensa dos EUA, Karoline Leavitt, o presidente Donald Trump disse que foi informado sobre "o terrível tiroteio que ocorreu em Minnesota", que "aparenta ser um ataque direcionado contra parlamentares estaduais".

"Nossa procuradora-geral, Pam Bondi, e o FBI estão investigando a situação e irão processar todos os envolvidos com o máximo rigor da lei. Uma violência tão horrenda não será tolerada nos Estados Unidos da América. Que Deus abençoe o grande povo de Minnesota, um lugar verdadeiramente extraordinário!", disse o presidente americano.